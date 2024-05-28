بتر قدم واعتقال إداري.. هذا ما تواجهه الأسيرة الفلسطينية "وفاء جرار"

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وقال المحامي خالد محاجنة لوكالة الأناضول إن "الأسيرة وفاء جرار من مدينة جنين خضعت لعملية جراحية جرى فيها بتر قدميها من أسفل الركبة".وأضاف: "زرنا الأسيرة في غرفة العناية المكثفة بمستشفى العفولة وكانت في حالة تنويم كاملة، وتخضع للإجراءات الاعتقالية بما في ذلك وجود حراس من جيش الاحتلال الإسرائيلي".وأشار محاجنة إلى صدور أمر اعتقال إداري بحق الأسيرة، رغم إصابتها وحالتها الصحية الصعبة.والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة قابل للتمديد عدة مرات، تُقره "المخابرات الإسرائيلية" بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ المعتقلة جرار (49 عامًا) خضعت للعملية "جرّاء الإصابة التي تعرضت لها بعد اعتقالها من قوات الاحتلال في تاريخ 21 مايو/ أيار الجاري.