الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بحرية الحوثيين تنفذ "عملية نوعية" ضد سفينتين على ارتباط بإسرائيل

الحوثيون خلال مهاجمة سفينة غالاكسي ليدر الشهر الماضي
الحوثيون خلال مهاجمة سفينة غالاكسي ليدر الشهر الماضي
أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني في البحر الأحمر.
وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان : "بعون الله تعالى نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".اضافة اعلان
وأضاف البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً".
وجددت القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.
وذكرت أن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.

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