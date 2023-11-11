السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن غزة

زعماء وقادة الدول المشاركون في القمة العربية الإسلامية اليوم بالرياض (الأناضول)
زعماء وقادة الدول المشاركون في القمة العربية الإسلامية اليوم بالرياض (الأناضول)

انطلقت في الرياض اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بشأن حرب الإبادة الجماعية في غزة.

 

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في كلمته الافتتاحية "نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين".

وطالب "بن سلمان" في القمة المنعقدة لبحث وقف الحرب على غزة، والأحداث الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة وبتوفير ممرات إنسانية.

وأضاف: استمرار الحرب في غزة هو فشل لمجلس الأمن.

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وتابع: "إننا أمام كارثة إنسانية في غزة تبرهن على ازدواجية المعايير وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي".

 

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس:

*قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء

*قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا من أبناء شعبنا في غزة معظمهم أطفال ونساء

*أبناء شعبنا في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين

*لن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية

 

*قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا

*نرفض قطعيا أي مساع لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة الغربية

*لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها

*نحن أمام لحظة تاريخية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لإرساء السلام

*الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة

*سلطات الاحتلال ومن يساندها يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة

 

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

*أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

*نؤكد اليوم مجددا إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة.

*نطالب بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم.

*نطالب بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

*نحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة.

*يجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.

 

 

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أدوغان:

* الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي.

*رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام.

*إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء.

 

*73% ممن فقدوا أرواحهم في غزة والضفة من النساء والأطفال وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها.

*من يسكت على الظلم شريك فيه على قدر المساواة.

*الولايات المتحدة والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل.

*يجب أن تستمر المساعدات الإنسانية دون توقف وأن يتم إيصال الوقود إلى المستشفيات.

 

أبرز ما جاء في كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني:

*المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية.

*ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات.

*نسأل إلى متى يظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي.

*لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ.

*من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الحادي والعشرين.

*النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات.

*موقفنا ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

*نطالب بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط.

*نأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل.

*ماضون في دعم كل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين.

 

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