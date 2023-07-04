الثلاثاء 04 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بدء الاستعدادات لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران

العلم السعودي والإيراني
العلم السعودي والإيراني
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الاستعدادات لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران بدأت، حيث تم حجز طابقين في أحد الفنادق من قبل الرياض.

وقالت وكالة "isna" الإيرانية إنه "وفقا للجهود والإجراءات التي تتخذها سلطات طهران والرياض، من المحتمل أن تبدأ السفارة السعودية في إيران أنشطتها قريبا"، كاشفة أنه تم حجز طابقين من أحد الفنادق من قبل السفارة السعودية في طهران، وأن طابقا واحدا مخصصا لأعضاء السفارة.اضافة اعلان

وأشارت إلى أن المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المكتبية والأنشطة العادية لسفارة السعودية في طهران ستنقل إلى هذا الفندق، مبينة أن السفارة ستعمل من هذا الفندق لفترة من الوقت لحين إعادة الافتتاح.

وقال موظف في الفندق للوكالة إنه إذا بدأت السفارة العمل في الفندق، فسيذهب الزوار إلى السفارة من باب آخر وبواسطة مصعد خاص، وسيكون هناك مسار مخصص لزوار السفارة وآخر لنزلاء الفندق. (RT)
جنين

11 شهيدا في الضفة الغربية 10 منهم في جنين منذ8 ساعة

شبان فلسطينيون خلال مواجهات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها-(وكالات)

العدوان مستمر.. 8 شهداء بعملية عسكرية إسرائيلية واسعة على جنين منذ18 ساعة

مقاومون فلسطينيون يواجهون الهجمة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين أمس-(وكالات)

إجرام الاحتلال بجنين يؤكد الفشل بتصفية المقاومة منذ18 ساعة

الاحتلال

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية 03 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الكعبة المشرفة

السعودية تعلن خطة الحج للموسم المقبل

02 تموز 2023
1687946251273

السعودية: إجمالي أعداد الحجاج لهذا الموسم بلغ 1,845,045 حاجا وحاجة

28 حزيران 2023
الكعبة المشرفة

تحذير من الصحة السعودية للحجاج

26 حزيران 2023
اقرأ أيضا
بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تطالب بوقف الهجوم على جنين وتدعو للعيش الآمن والكريم

بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تطالب بوقف الهجوم على جنين وتدعو للعيش الآمن والكريم

منذ1 ساعة
إضراب يعم محافظات الضفة حدادا على شهداء جنين

إضراب يعم محافظات الضفة حدادا على شهداء جنين

منذ6 ساعة
مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

منذ7 ساعة
مستوطنون متطرفون برفقة مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

منذ7 ساعة
جنين

مخيم جنين.. "تغريبة" ونكبة أخرى

منذ7 ساعة
جنين

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف تهجير أهالي مخيم جنين

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 الفراغ السياسي في الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

تحديد يوم إجراء الانتخابات

محمود الخطاطبة |اليوم

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الطرود البريدية.. خسارة للجميع

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدورة الاستثنائية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

التوجيهي ... لماذا الحيرة؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 