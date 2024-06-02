 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة الحج اعتبارا من اليوم

جانب من مناسك الحج
جانب من مناسك الحج
بدأ الأمن العام السعودي تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، اعتباراً من اليوم 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445 هـ الموافق 02/ 6/ 2024 م حتى 20/ 6/ 2024 م.اضافة اعلان

وبحسب صحيفة "عكاظ"، أكد الأمن العام، تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال سعودي على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يُضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

وشدد الأمن العام على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكداً أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى ستّة أشهر وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة العربية السعودية.
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