 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"بريكس" تدين الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين

thumbs_b_c_89e477a36e6b8743b127a41827b684cc
مجموعة بريكس

أدان وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وأعلنوا دعمهم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن اجتماعهم في مدينة نيجني نوفغورود بروسيا، مساء الاثنين، نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية.


وأوضح البيان أن الصراعات المستمرة في مختلف أنحاء العالم تبعث على القلق.
وأكد ضرورة الالتزام بالحل السلمي للنزاعات من خلال الدبلوماسية والحوار والتشاور والتنسيق والتعاون.


كما أكد دعم كافة الجهود التي تساعد على الحل السلمي للأزمات.


وشدد البيان على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في الصراعات وتقديم المساعدات الإنسانية على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.


وأعرب عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق للعنف في غزة، والذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى وتدمير البنية التحتية المدنية.


وفي السياق، دعا الوزراء إلى التنفيذ الفعال لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بطريقة آمنة ودون عوائق.


ودعا البيان إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدنيين والرهائن المحتجزين بشكل غير قانوني".


كما لفت إلى القلق العميق بشأن الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على رفح.


وأضاف: "أدان الوزراء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وتبعاتها التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين، والتهجير القسري للفلسطينيين، وجددوا رفضهم لأي محاولة لتهجيرهم أو نقلهم إلى مكان آخر، وحذروا من امتداد آثار التوترات المتزايدة إلى بقية منطقة الشرق الأوسط".


وتم التشديد على دعم عضوية فلسطين التامة في الأمم المتحدة، والالتزام برؤية حل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والعيش في سلام وأمن مع إسرائيل.


و"بريكس" تكتل أسس عام 2006 ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.-(الأناضول)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شعار الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار مجلس الأمن بشأن غزة

منذ9 ساعة
جثامين شهداء في غزة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق واسعة في غزة

26 أيار 2024
thumbs_b_c_22efa27d473b6b69ee49bccf603b2f0e

إعلام إسرائيلي: لواء إضافي إلى رفح تمهيدا لتوسيع الهجوم

16 أيار 2024
thumbs_b_c_ff37f92dae2e23e9ca69095303444e91

غزة.. انتشال جثث عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من حي الزيتون

15 أيار 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_75682338ff7d0d7e334e8e36c7556035

بلجيكا تدعم قرار مجلس الأمن بشأن وقف النار بغزة وتدعو لتنفيذه فورا

منذ2 ساعة
فلاديمير بوتين

روسيا تطلق "تدريبات نووية" مع بيلاروسيا

منذ3 ساعة
386834

مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين في معارك رفح الضارية

منذ3 ساعة
552246

إعفاء “الحريديم” من الخدمة العسكرية يعكس صراعا عميقا بين العلمانية والتديّن في "إسرائيل"

منذ3 ساعة
اقتحام إسرائيلي دامٍ لقرية كفر نعمة أسفر عن 4 شهداء وجرحى - وسائل إعلام فلسطينية

شهداء وجرحى.. اقتحام إسرائيلي دامٍ لقرية كفر نعمة

منذ9 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مقترح للحباشنة بشأن الأسواق الموازية

محمود خطاطبة |اليوم

فعالية اليوبيل الفضي.. تعميق الهوية

فريهان سطعان الحسن |اليوم

خطاب الملك.. حبل سري بين العرش والشعب

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاقتصاد في اليوبيل الفضي

سلامة الدرعاوي |اليوم

ما لم يقله الملك في خطابه العظيم

نضال المجالي |اليوم

تعليق المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن

رعد التل |اليوم

إجازة الموظف العام للترشح

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات | منذ15 ساعة
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات | منذ15 ساعة
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy
 