السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بري : اتفقت و«الخماسية» على رئيس «صنع في لبنان»

519419_0
بري واللجنة الخماسية
قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إنه توافق مع سفراء «اللجنة الخماسية» الذين التقاهم، الثلاثاء، على لبننة الاستحقاق الرئاسي، وإن «الخماسية» ما هي «إلا مجموعة دعم ومساندة للنواب لتسهيل انتخاب الرئيس، وأن لا مرشح لها ولا تضع فيتو على أي من المرشحين».اضافة اعلان
ولفت بري إلى أن السفراء «لم يتطرقوا إلى الخيار الرئاسي الثالث»، وقال إنه بادلهم بالمثل ولم يطرح عليهم اسم أي مرشح، ولم يعترضوا على دعوته الكتل النيابية للتلاقي والحوار «لعلنا نصل إلى توافق يفتح الباب أمام الدعوة فوراً لعقد جلسة نيابية مفتوحة مع دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية».
وأشار بري إلى أنه توقف مع السفراء أمام التفاهمات التي كانت وراء التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية، ورأى أن هناك ضرورة لتوسيعها «لعلها تتيح لنا التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية».
من جهته، كشف النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش، الذي التقى أحد سفراء «الخماسية» لـ«الشرق الأوسط» عن أن «طرح اللجنة الذي من المتوقع أن يلقى قبول مختلف الأطراف هو أن يلتقي ممثلون عن الأحزاب تحت قبّة البرلمان للبحث والتشاور للاتفاق على معايير وملامح أساسية للرئيس المقبل، ومن ثم تتم الدعوة إلى جلسات برلمانية مفتوحة لانتخاب رئيس بحدود شهر مارس (آذار)».-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
5-59-730x438-1-730x438-1-730x438

أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف برامج تصنيع السلاح الإيرانية

منذ 35 دقيقة
الأونروا

خبراء أمميون يدينون أي جهود لـ”نزع الشرعية عن الأونروا”

منذ 40 دقيقة
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك

وزيرة الخارجية الألمانية: خطط الهجوم الإسرائيلي على رفح “غير مبررة”

منذ 47 دقيقة
5e02ce1fdd55bd83624c2949

الولايات المتحدة تلوح بفيتو ضد مشروع قرار جزائري لوقف الحرب على غزة

منذ 56 دقيقة
20240202202042afpp-1980811838.h-1-730x438

خبراء: ضربات بايدن الانتقامية في الشرق الأوسط تأتي بمخاطر سياسية

منذ1 ساعة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي - (أرشيفية)

واشنطن: الضربات الأميركية في العراق وسوريا استمرت نحو 30 دقيقة

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

إيران تتمدد والعالم عاجز

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات | منذ13 ساعة
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 