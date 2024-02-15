بري: الاحتلال يجرنا لحرب لا تحمد عقباها

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحرك عاجل لوقف آلة القتل الاسرائيلية وكبح جماح قادة كيان الاحتلال الاسرائيلي الذين يأخذون المنطقة نحو حرب لا تحمد عقباها.

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وبحسب بيان اليوم الخميس قال بري "ندين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ليلة أمس في مدينة النبطية والتي ذهب ضحيتها أكثر من عشرة شهداء وعدد كبير من الجرحى جلهم من النساء والأطفال"، مشيرا الى أن الاحتلال الاسرائيلي "يضيف مجزرة جديدة الى سجله الحافل بالقتل والإرهاب وحروب الإبادة من خلال العدوان الجبان الذي استهدف الآمنين في مدينة النبطية".



وأضاف، "إن هذه المجزرة التي إرتُكبت مع سبق الإصرار والترصد إن دلت على شيء فإنما تدل على الطبيعة العدوانية والعنصرية لهذا العدو الذي لم يعد خافياً أنه على أن بنك أهدافه هم المدنيون وكل مقومات الحياة في وطننا ومنطقتنا". --(بترا)