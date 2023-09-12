الثلاثاء 12 أيلول 2023
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بسبب الاشتباكات.. الأونروا تجلي 400 نازح من عين الحلوة

علم لبنان
علم لبنان
أعلن رئيس بلدية صيدا اللبنانية، حازم بديع، أن وكالة "الأونروا" أجلت نحو 400 نازح من مخيم عين الحلوة، حيث تدور اشتباكات بين عناصر من حركة فتح وجماعات متشددة.اضافة اعلان

وقال بديع إنه "بالتعاون والتنسيق مع وكالة الأونروا، تم اليوم إجلاء عائلات فلسطينية ولبنانية وسورية ومكتومي القيد، نزحت إلى بلدية صيدا منذ بدء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الأسبوع الفائت، حيث تم نقلهم بواسطة باصات تابعة للوكالة إلى مدرسة بيت جالا في سبلين".

وأفاد بأنه "واكب عمليات الإجلاء عدد من المنسقين في الأونروا وشرطة بلدية صيدا بإمرة المفوض بدر القوام، وعدد من متطوعين ومتطوعات في هيئات إغاثية محلية ودولية".

وبين القوام أن "عدد العائلات التي نزحت إلى البلدية بلغ نحو 80 عائلة في ذروة الاشتباكات، ثم انخفض العدد تدريجيا إلى 70 عائلة، 23 فلسطينية 19 لبنانية، 8 سورية، و18 مكتومي القيد". (RT)
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