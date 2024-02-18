الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب الجوع الشديد.. ارتقاء الطفلة حنين جمعة في بيت حانون

غزيون يحملون قدورا أملا في الحصول على الغذاء
غزيون يحملون قدورا أملا في الحصول على الغذاء

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت 17 فبراير 2024؛ ارتقاء الطفلة حنين صالح حسن جمعة البالغة من العمر 8 سنوات، جراء الجوع الشديد في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال الأورومتوسطي، إن الطفلة حنين جمعة، توفيت بسبب الجوع الشديد حيث كانت تعاني من نقص حاد في الكالسيوم.

اضافة اعلان


ويواجه نحو نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة، جوعا كارثياً، بحسب بيان حديث لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وسط شحّ المساعدات التي يتم السماح بإدخالها إلى قطاع غزة جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع.


وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد حمل الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية عن إمكانية وفاة 400,000 فلسطيني جوعاً.


واعلن عن نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في محافظة شمال قطاع غزة منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، وهذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية يواجهها 400,000 مواطن من أبناء شعبنا الفلسطيني مازالوا متواجدين في المحافظة. 


وأضاف: لقد أجبر الاحتلال أهلنا في محافظة شمال غزة على طحن أعلاف الحيوانات والحبوب بدلاً من القمح المفقود، وأصبحوا يواجهون مجاعة حقيقية في ظل استمرار العدوان وفي ظل تشديد الاحتلال للحصار على شعبنا الفلسطيني".


ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

 

اقرأ أيضاً: 

منظمة: الوفيات بسبب الجوع والمرض بغزة قد تفوق الناتجة عن القنابل

صحف عالمية: إسرائيل عاجزة عن تدمير حماس وسكان غزة سيموتون جوعا

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
424685751_3065738520230019_8990470989069992438_n (2)

"أكلنا تبن".. عندما يصبح "المجاز" حقيقة مرة لجوعى غزة

منذ 46 دقيقة
20240105124209

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

منذ 52 دقيقة
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية: حماس جزء لا يتجزأ من شعبنا

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

حكومة نتنياهو تصوت على معارضة أي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_e0f0911eb60f368f598f5f11a70a2074

مصر تكشف عن وثائق نادرة من حرب أكتوبر 1973

منذ2 ساعة
2023-10-15T100528Z_1317137673_RC2XS3A63OO4_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

بلدية غزة: الاحتلال يدمر نحو 40 بئراً و 9 خزانات للمياه منذ بدء العدوان

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن أمام مهددات الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

سمير سعادة.. وداعا!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حجر الزاوية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات النيابية المقبلة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"الملكية" و"جت" ستون عاما على الطريق وفي السماء

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات | منذ19 ساعة
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات | منذ19 ساعة
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات |16 شباط 2024
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات |16 شباط 2024
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات |14 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

لندن

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي
 
 