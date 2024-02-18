بسبب الجوع الشديد.. ارتقاء الطفلة حنين جمعة في بيت حانون

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت 17 فبراير 2024؛ ارتقاء الطفلة حنين صالح حسن جمعة البالغة من العمر 8 سنوات، جراء الجوع الشديد في بيت حانون شمال قطاع غزة.



وقال الأورومتوسطي، إن الطفلة حنين جمعة، توفيت بسبب الجوع الشديد حيث كانت تعاني من نقص حاد في الكالسيوم.

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ويواجه نحو نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة، جوعا كارثياً، بحسب بيان حديث لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وسط شحّ المساعدات التي يتم السماح بإدخالها إلى قطاع غزة جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد حمل الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية عن إمكانية وفاة 400,000 فلسطيني جوعاً.



واعلن عن نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في محافظة شمال قطاع غزة منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، وهذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية يواجهها 400,000 مواطن من أبناء شعبنا الفلسطيني مازالوا متواجدين في المحافظة.



وأضاف: لقد أجبر الاحتلال أهلنا في محافظة شمال غزة على طحن أعلاف الحيوانات والحبوب بدلاً من القمح المفقود، وأصبحوا يواجهون مجاعة حقيقية في ظل استمرار العدوان وفي ظل تشديد الاحتلال للحصار على شعبنا الفلسطيني".



ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

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