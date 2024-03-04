الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب الحرب على غزة.. استقالات واسعة في طاقم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

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رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

قالت قناة (14) الإسرائيلية الخاصة، الأحد، عن استقالات واسعة مؤخرًا في طاقم المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، على خلفية نتائج الحرب في قطاع غزة.

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وحسب القناة، فإنّ "الرجل الثاني في طاقم هاغاري، موران كاتس، وعددا كبيرا من المسؤولين في نظام المعلومات التابع له، قدموا استقالاتهم، على خلفية الحرب في غزة".


"ومن بين الذين أعلنوا تقاعدهم أيضًا، الجنرال ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي"، وفق القناة ذاتها.


وأوردت تقارير إسرائيلية خلال الشهور الأخيرة، أنباء عن خلافات عميقة بين المستوى السياسي (الحكومة) في إسرائيل، والجيش الإسرائيلي، بسبب إدارة الحكومة للحرب، وخطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة.


وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".-(الأناضول)

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