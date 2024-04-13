بسبب «توك توك».. فتاة تُنهي حياة عامل في مصر

أقدمت فتاة على إنهاء حياة عامل بطريقة مأساوية بعد طعنه بسكين في الصدر في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة المصرية، نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية ركوب «توك توك».



وأفادت التحريات بأن خلافا نشب بين فتاة وشاب تسابقا على ركوب «توك توك» بهدف الهروب من الزحام، فتمسك كلاهما بحقه في استقلال المركبة، ورددا: «أنا اللي شاورت له الأول».



وفي لحظات، تطور الموقف البسيط إلى خلاف حاد، أثار حفيظته، لتنشب بينهما مشاجرة أسفرت عن مصرع الشاب بعد أن وجهت له الفتاة طعنة بسكين في صدره.

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فجرى القبض على الفتاة، وتم نقل جثمان العامل إلى المشرحة. وكالات