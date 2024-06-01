بطلب كويتي.. تسمية نجمة لامعة في السماء بـ"فلسطين"

أعلن خبيران كويتيان في مجال التدريب والإعلام، الجمعة، أن موقع "StarRegistration" الدولي لتسجيل النجوم، اعتمد تسمية نجمة لامعة في السماء باسم "Palestine"، بطلب منهما.



وقال الخبيران الكويتيان موسى وزهير المزيدي، إن "موقع (StarRegistration) يقوم مستعيناً بالمعلومات المتاحة من وكالات الفضاء ومنها وكالة ناسا الفضائية بطلب منهما، بتسمية نجمة لامعة في السماء، تُرى بالعين المجردة ليلاً في سماء الكويت باسم (Palestine) فلسطين".



وأضاف الخبيران أنهما "استلما وثيقة رسمية باعتماد تسمية النجمة وصورة لموقعها في السماء بتاريخ 30 أيار/ مايو 2024م"، مشيرين إلى أن الوثيقة كتب فيها عبارة باللغة بالإنجليزية تقول: "دولة فلسطين وُجدت لتبقى إلى الأبد".



وأشارا إلى أن "موقع النجمة محجوز باسم فلسطين إلى الأبد".



وأكد الخبيران أن "تسمية النجمة باسم فلسطين تأتي كخطوة في زيادة الوعي بقضية فلسطين وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني".



وأوضحا لوكالة "قدس برس"، أن هذه الخطوة "مبادرة للتعبير عن حب الشعب الكويتي لفلسطين واهتمامه بدعم القضية الفلسطينية".



وبين الخبيران الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة موقع نجمة "فلسطين" في سماء الكويت، وهي:



1- الضغط على موقع تسجيل النجوم:

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2- الضغط على مفتاح البحث أعلى يسار الصفحة.



3- إدخال رقم تسجيل النجمة 5E5C2AE40 .



4- الضغط على مفتاح return أسفل الصفحة.



5- الضغط على show more أعلى وسط الصفحة.



وذكر الخبيران أن "النجمة تظهر باسمها مع موقعها في الكون الفسيح وبُعدها بالسنوات الضوئية عن الأرض 257.22 سنة ضوئية".