 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد أحداث جنين.. حماس تتوعد الاحتلال بطوفان الأرض

مجلس الحرب سيبحث اليوم الجمعة الوثيقة المقدمة من حماس
عناصر من حماس - (أرشيفية)
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر ليل الثلاثاء/ الأربعاء شهداء جنين، مؤكدة أن دماءهم الزكية ستعبد طريق الحرية والانتصار على وحشية الاحتلال.اضافة اعلان

وتاليا نص البيان بالكامل:

"ننعى شهداء جنين ونؤكد أن دماءهم الزكية ستعبد طريق الحرية والانتصار على وحشية الاحتلال

تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس لجماهير شعبنا وأمتنا؛ شهداء جنين الأبرار، الذين ارتقوا مساء اليوم برصاص الاحتلال الغاشم خلال اقتحام قواته النازية لبلدة كفر دان غرب المدينة.

إن الاحتلال المجرم، يظن واهماً أن مجازره في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستدفع شعبنا المرابط إلى التراجع عن خياره وقراره مقاومة هذه الهمجية والفاشية، والدفاع عن أرضه ومقدساته، وإن هذه الجرائم المستمرة، لن تزيد شعبنا ومقاومتنا إلا إصراراً على المضي في طريقه حتى دحر الاحتلال وكنس مستوطنيه عن أرضنا الطاهرة.

إن وحشية الاحتلال المجرم بحق جنين اليوم ورام الله بالأمس، وهذا السجل الطويل من جرائمه البشعة، لن تزيد شعبنا ومقاومتنا إلا عزماً، وإن دماء الشهداء الزكية، ستزهر نصراً وتحريراً قريباً، ودحراً لهذا المحتل الفاشي عن أرضنا ومقدساتنا.

ندعو أبناء شعبنا المرابط في الضفة الغربية لمزيد من الثبات، وتصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه، فهذا هو طوفان الأرض والمقدسات، وهذا أوان الرسوخ والثبات على هذه الأرض، حتى نيل حقوقنا المشروعة كاملة غير منقوصة".
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