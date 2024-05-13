الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد احتلال معبر رفح.. الجيش المصري يلغي “فجأة” اجتماعاته مع "إسرائيل"

4-34-730x438
دبابات للجيش المصري قرب الحدود مع قطاع غزة

ألغى مسؤولون عسكريون مصريون الاجتماعات المقررة مع نظرائهم الإسرائيليين “فجأة”، بحسب ما قاله مصدر عبري لقناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية، اليوم الاثنين.

اضافة اعلان


وتأتي الخطوة في أعقاب التصعيد في شرق رفح، إلى جانب سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.


وكشفت مصادر إسرائيلية تحدثت إلى “آي 24 نيوز” عن الإلغاء المفاجئ للاجتماعات، ما يشير إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.


وينبع الخلاف من مخاوف مصر بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود بين مصر وغزة، والتي تعتبرها القاهرة تهديدا لمعاهدة السلام القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين.


وكانت مصر أعلنت الأحد، اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات دولة الاحتلال لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.


وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن “التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949  بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب”.


وطالبت مصر إسرائيل بـ”الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال”.-(د ب أ)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
إعادة فتح معبر رفح اليوم لحاملي جوازات السفر الأجنبية

هآرتس: شركة أمن أميركية خاصة ستدير معبر رفح بعد الحرب

08 أيار 2024
thumbs_b_c_4272c631d67f47d80439247d87ca93b6

سموتريتش: على الجيش الإسرائيلي دخول رفح اليوم

06 أيار 2024
636355

مدير المخابرات المركزية الأميركية يتوجه إلى "إسرائيل" لمناقشة "عملية رفح"

06 أيار 2024
ايلاند

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق: رفح لن تفضي إلى نصر مطلق ولن تعيد المحتجزين وتهدد علاقاتنا مع واشنطن والعالم

06 أيار 2024
اقرأ أيضا
اليات عسكرية اسرائيلية

القسام تعلن استهداف 9 آليات عسكرية منذ الصباح

منذ16 ساعة
طواقم الدفاع المدني تنتشل عشرات الجثث في شوارع قطاع غزة - (أرشيفية)

دفاع مدني غزة: خسرنا 80% من قدراتنا

منذ19 ساعة
أمير الكويت

النيابة العامة الكويتية تتخذ اجراءات بحق معترضين على قرارات أمير البلاد

منذ19 ساعة
سنية الدهماني

تونس: الأمن يوقف مُعلّقة تلفزيونية إثر تصريحات ساخرة عن وضع البلاد (فيديو)

منذ20 ساعة
سامح شكري

بعد تقرير عن تهديد مصر بإنهائها.. شكري يدافع عن اتفاقية السلام مع إسرائيل

منذ20 ساعة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

ارتفاع حصيلة اعتقالات الفلسطينيين في الضفة منذ 7 أكتوبر

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ12 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 