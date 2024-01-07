بعد استهداف نجل الدحدوح وزميله.. ما غاية الاحتلال من استهداف الصحفيين؟

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لم يكتفِ الكيان باستشهاد 107 صحفيّ حتى الآن، بل واستهدف اليوم نجل الزميل وائل الدحدوح "حمزة" وزميله الآخر مصطفى ثريا أثناء تغطيتهم الصحفية داخل سيارتهم التي كتب عليها بالخط العريض "TV"، ليرتفع العدد إلى 109 صحفي وصحفية.وعلى الرغم من المواثيق والقوانين الدولية التي تنص على عدم التعرض لهم، ففي المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين، لكن الاحتلال الاسرائيلي اعتبر الحرب الإعلامية في المقام الأول وأصبح يستهدف كل من يحاول تغير سرديته الزائفة، سعيا وراء طمس واقع ما يحدث على الأرض ومنع وسائل الإعلام من نشر الحقيقة.لا يقتصر الأمر على الصحفيين أفرادا فقط، ولا على عائلاتهم، فقد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 50 مقرا إعلاميا أجنبيا ومحليا داخل قطاع غزة خلال الفترة الماضية، من بينها مكاتب عدد من المؤسسات الإعلامية في برج الغفري في غزة، الذي يضم وكالة الأنباء الفرنسية، وقناة الجزيرة، وقناة الشرق، والمجموعة الإعلامية الفلسطينية، كما تعطلت الإذاعات الأربعة والعشرون في قطاع غزة وتوقفت عن البث بسبب نفاد مصادر الطاقة.دروع وقبعات الصحفيين في غزة سهّلت عملية استشهادهم، لأن الإحتلال صنّف جنود الحرب الإعلامية "الصحفيين" من الأهداف الحقيقة له، متجاهلاً أي قانون أو ميثاق دولي ينص على حمايتهم باختلاف جنسياتهم.يومياً، يتحول الصحفيون الفلسطينيون وعائلاتهم إلى قصص مؤلمة ودامية يضطر زملاؤهم لتغطيتها على الهواء، دون أفق لنهاية الاستهداف المُمنهج للصحفيين في ظل استمرار الوحشية الإسرائيلية والتواطؤ الغربي.