الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد استهداف نجل الدحدوح وزميله.. ما غاية الاحتلال من استهداف الصحفيين؟

1-389
جندي إسرائيلي يستهدف بسلاحه صحفيين فلسطينيين
لازال الاحتلال الاسرائيلي يستهدف بأبشع الطرق الصحفيين الفلسطينيين ليطمس سواد طغيانه الذي يمارسه على المدنيين، خصوصاً في الحرب الأخيرة على غزة. اضافة اعلان

لم يكتفِ الكيان باستشهاد 107 صحفيّ حتى الآن، بل واستهدف اليوم نجل الزميل وائل الدحدوح "حمزة" وزميله الآخر مصطفى ثريا أثناء تغطيتهم الصحفية داخل سيارتهم التي كتب عليها بالخط العريض "TV"، ليرتفع العدد إلى 109 صحفي وصحفية.

وعلى الرغم من المواثيق والقوانين الدولية التي تنص على عدم التعرض لهم، ففي المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين، لكن الاحتلال الاسرائيلي اعتبر الحرب الإعلامية في المقام الأول وأصبح يستهدف كل من يحاول تغير سرديته الزائفة، سعيا وراء طمس واقع ما يحدث على الأرض ومنع وسائل الإعلام من نشر الحقيقة.

 لا يقتصر الأمر على الصحفيين أفرادا فقط، ولا على عائلاتهم، فقد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 50 مقرا إعلاميا أجنبيا ومحليا داخل قطاع غزة خلال الفترة الماضية، من بينها مكاتب عدد من المؤسسات الإعلامية في برج الغفري في غزة، الذي يضم وكالة الأنباء الفرنسية، وقناة الجزيرة، وقناة الشرق، والمجموعة الإعلامية الفلسطينية، كما تعطلت الإذاعات الأربعة والعشرون في قطاع غزة وتوقفت عن البث بسبب نفاد مصادر الطاقة.

دروع وقبعات الصحفيين في غزة سهّلت عملية استشهادهم، لأن الإحتلال صنّف جنود الحرب الإعلامية "الصحفيين" من الأهداف الحقيقة له، متجاهلاً أي قانون أو ميثاق دولي ينص على حمايتهم باختلاف جنسياتهم.

يومياً، يتحول الصحفيون الفلسطينيون وعائلاتهم إلى قصص مؤلمة ودامية يضطر زملاؤهم لتغطيتها على الهواء، دون أفق لنهاية الاستهداف المُمنهج للصحفيين في ظل استمرار الوحشية الإسرائيلية والتواطؤ الغربي.




share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عناصر من حماس

حماس تدعو الاحتلال لأخذ العبرة

منذ 21 دقيقة
حمزة وائل الدحدوح

حمزة وائل الدحدوح.. ومضات من حياة الشاهد الشهيد

منذ 57 دقيقة
حمزة وائل الدحدوح

استشهاد حمزة نجل وائل الدحدوح بقصف صهيوني غرب خان يونس

منذ2 ساعة
رائد العطار

قاد عملية خطف ومبادلة “شاليط”.. من هو القيادي رائد العطار؟

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_d8e9c29db9fa480e8b34d75016c85097

بعد 3 أشهر.. مشاهد "الموت والدمار" تلخص الحرب على غزة

منذ5 ساعة
GDL1-piXMAA4tR9-730x438

الاحتلال الإسرائيلي ينشر صورة يزعم أنها لقائد “كتائب القسام” محمد الضيف

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماذا سيقول الوزير هذه المرة؟

ماهر أبو طير |اليوم

احتفال بالدونية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة عادية بظرف استثنائي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتفاقية منع الإبادة الجماعية في مواجهة جرائم الاحتلال

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الموازنة تتوه بين النمو والتنمية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات | منذ17 ساعة
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات | منذ17 ساعة
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
 