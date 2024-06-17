بعد الارتفاع القياسي للحرارة.. إيقاف تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات

وجهت وزارة الحج والعمرة في السعودية حملات الحج وشركات الطوافة بإيقاف التفويج إلى محطة الجمرات من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً، قبل إبلاغهم بالمواعيد الجديدة فور وصولها من جهات الاختصاص.

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وجاء ذلك بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما استدعى نشر عدد كبير من مركبات الإسعاف حول منشأة الجمرات، للتعامل مع أي حالة طارئة أثناء رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، بحسب صحيفة عكاظ.



وبلغت درجة الحرارة في المنطقة المركزية بالمسجد الحرام 51,8 درجة مئوية، فيما سجلت عرفات 48 درجة مئوية، ومنى ومزدلفة 46 درجة مئوية.



ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى التقيّد بالتعليمات لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.