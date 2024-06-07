بعد انهياره.. الجيش الأميركي يعلن استئناف عمل الرصيف العائم قبالة غزة السبت

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وأوضح المسؤول الدفاعي الأمريكي، لـ"سي أن أن" أنه من المتوقع إعادة ربط الرصيف بشاطئ غزة خلال الساعات المقبلة، وسوف تُستأنف عمليات توزيع المساعدات عبر الرصيف خلال اليوم التالي، على افتراض أن كل شيء يسير حسب الخطة، وأن تجري عملية إعادة تثبيته بنجاح.وتحطم الرصيف وتعرض لأضرار بسبب أمواج عاتية، الأسبوع الماضي، في ضربة كبيرة للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنشاء ممر بحري للإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي مزقته الحرب.واستغرق الرصيف شهورا من العمل من قبل المسؤولين الذين حاولا التوصل إلى طريقة لإدخال المساعدات إلى غزة دون إسقاطها من الطائرات، أو نقلها عبر نقاط التفتيش الحدودية.