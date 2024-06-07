 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد انهياره.. الجيش الأميركي يعلن استئناف عمل الرصيف العائم قبالة غزة السبت

الرصيف الأميريكي العائم قبالة غزة
الرصيف الأميريكي العائم قبالة غزة
قال مسؤول دفاعي أمريكي، الجمعة، إن الرصيف العائم المؤقت الذي بناه الجيش الأمريكي لنقل المساعدات إلى غزة، من المتوقع أن يستأنف عملياته بعد إصلاحه، السبت.اضافة اعلان

وأوضح المسؤول الدفاعي الأمريكي، لـ"سي أن أن" أنه من المتوقع إعادة ربط الرصيف بشاطئ غزة خلال الساعات المقبلة، وسوف تُستأنف عمليات توزيع المساعدات عبر الرصيف خلال اليوم التالي، على افتراض أن كل شيء يسير حسب الخطة، وأن تجري عملية إعادة تثبيته بنجاح.

وتحطم  الرصيف وتعرض لأضرار بسبب أمواج عاتية، الأسبوع الماضي، في ضربة كبيرة للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنشاء ممر بحري للإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي مزقته الحرب.

واستغرق الرصيف شهورا من العمل من قبل المسؤولين الذين حاولا التوصل إلى طريقة لإدخال المساعدات إلى غزة دون إسقاطها من الطائرات، أو نقلها عبر نقاط التفتيش الحدودية.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ

الناتو: لأوكرانيا الحق في ضرب أهداف مشروعة في روسيا

منذ 50 دقيقة
نتنياهو رفقة ليبرمان

بيني غانتس يتجه للاستقالة.. وليبرمان: "بعد 8 أشهر من الحرب حصلنا على العار بدل النصر"

منذ2 ساعة
دبابات إسرائيلية بالقرب من معبر رفح الحدودي

فشل اجتماع مصري أميركي إسرائيلي لإعادة فتح معبر رفح

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_8c5f346c5defbdc46f428725f90ab09c

ناشطون سودانيون: ارتفاع عدد قتلى القصف على أم درمان إلى 40

منذ3 ساعة
الدمار في غزة -(وكالات)

36731 شهيدا في 245 يوما من العدوان على غزة

منذ3 ساعة
PIC-655428-1717704940

كمين بيت حانون: 26 ساعة بـ3 مراحل والدويري: يفوق الخيال وسيدرس (فيديو)

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28
 