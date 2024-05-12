الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد تقرير عن تهديد مصر بإنهائها.. شكري يدافع عن اتفاقية السلام مع إسرائيل

سامح شكري
سامح شكري يدافع عن اتفاقية كامب ديفيد

دافع وزير خارجية مصر، سامح شكري، اليوم الأحد، عن اتفاقية السلام "كامب ديفيد" التي وقعتها بلاده مع الجانب الاسرائيلي في عام 1978، وذلك بعد تقارير تحدثت عن تهديد مصر بإلغاء الاتفاقية عقب سيطرة الاحتلال على معبر رفح مؤخرا.

وقال شكري إنّ "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما وركيزة السلام في المنطقة".

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وأضاف أن "هناك آليات نظمتها اتفاقية السلام مع إسرائيل لمراجعة أي انتهاك قد يحدث في إطار فني من خلال اللجنة العسكرية المشتركة".

وكانت صحيفة معاربف العبرية نشرت تقريرا تحدثت أن مصر هددت بانهاء اتفاقية كامب ديفيد اذا لم تنسحب من منطقة رفح المتاخمة للحدود المصرية.

وبحسب الصحيفة، أنّ مسؤولين مصريين نقلوا إلى ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، خلال زيارته للقاهرة، مطالبتهم من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والعودة إلى مفاوضات فعالة، وأنه إذا لم تستجب إسرائيل، فمن الممكن أن تقوم مصر بتجميد أو إنهاء اتفاقيات كامب ديفيد للسلان الموقعة بينهم.

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