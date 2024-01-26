بعد قبول دعوى جنوب أفريقيا ورفض طعن إسرائيل.. محكمة العدل الدولية تفرض تدابير مؤقتة بشأن غزة

قررت محكمة العدل الدولية اتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية في غزة.

وصوت لصالح هذا القرار 15 قاضيا.

وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل اضافة اعلان

وقالت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

واعتبرت أن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها

وبينت أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها

وشددت على أن "الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، وتابعت: "نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية".

وتابعت: "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين وأخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة".

ورأت أن "الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة".

ورأت أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة، وقالت إن على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة

وبينت أنه يجب على "إسرائيل" إتخاذ تدابير فورية بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وطالبت المحكمة إسرائيل برفع تقرير للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

