 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد هجوم غير مسبوق على النصيرات.. الاحتلال يعلن "تحرير" 4 أسرى إسرائيليين

قصف مخيم النصيرات
قصف غير مسبوق يستهدف مخيم النصيرات

أفادت مصادر طبية فلسطينية للجزيرة، اليوم السبت، باستشهاد 47 شهيداً وإصابة العشرات إثر غارات غير مسبوقة استهدفت مخيم النصيرات ومناطق شرقي دير البلح ومخيمي البريج والمغازي، وسط غزة ، بالتزامن مع توغل للآليات شرقي وشمال غربي النصيرات.

وقالت القناة 12 العبرية إن جيش الاحتلال يستهدف في عملية من الجو والبحر والبر مخيم النصيرات ومحيطه وسط القطاع.

وأضافت أن عددا كبيرا من الطائرات الحربية يشارك في قصف وهجوم استثنائي على منطقة مخيم النصيرات.

بدوره، قال جيش الاحتلال إنه يقصف حاليا بنى تحتية في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

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وزعم جيش الاحتلال أن عملية دقيقة نفذتها قوة خاصة في مخيم النصيرات، اليوم السبت، أسفرت عن تحرير أربعة أسرى متحجزين لدى حركة حماس،,وهم

نوعا أرغماني، وألموع مئير، وأندري كوزلوف، وشلومي زيف.

 

وقال جش الاحتلال،إنّ الوضع الصحي للمحررين الأربعة جيد وتم نقلهم للفحص الطبي في مستشفى تل هاشومير.


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