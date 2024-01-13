السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد 100 يوم على العدوان .. 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود

دمار هائل خلفه عدوان الاحتلال على كافة مناطق قطاع غزة-(وكالات)
دمار هائل خلفه عدوان الاحتلال على كافة مناطق قطاع غزة-(وكالات)
83% من سكان القطاع مهجرون
1.3%من السكان بين شهيد ومفقود
2.5% من سكان القطاع جرحى
مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ100 وصل عدد الشهداء والجرحى والمفقودين حوالي 91 الف شخص من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ 2.4 مليون نسمة، ما يعني بأن حوالي 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.اضافة اعلان
وبالتفاصيل، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت حوالي 24 الف شهيد وأكثر من 60 الف جريح وحوالي 7 الاف مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء.
الاحتلال الإسرائيلي هجّر منذ بداية العدوان على قطاع غزة نحو 2 مليون فلسطيني من منازلهم، أي ما يعادل 83% من سكان القطاع.
وللتوضيح لما تعنيه نسبة 83% من سكان القطاع مهجرين وما يعادلها في دول عظمى من حيث تعداد السكان ونسبة لعدد السكان حول العالم، أي لو حدث العدوان في
دولة ذات تعداد سكاني بـ 100 مليون نسمة، فإن عدد المهجرين سيكون 83 مليونا، أو 830 مليونا في دولة عدد سكانها مليار نسمة.
أما على صعيد العالم، فإن نسبة التهجير ستكون كإخراج 6.5 مليار شخص من منازلهم.
وراح ضحية العدوان على قطاع غزة حوالي 30 الف شهيد ومفقود، ما يعادل 1.3% من إجمالي سكان قطاع غزة، و110 مليون شخص كنسبة وتناسب مع عدد سكان العالم.
وأُصيب منذ بداية العدوان على قطاع غزة حوالي 60 الف فلسطيني، أي ما يعادل 2.5% من عدد سكان غزة، ما يشكل و202 مليون جريح حول العالم إذا ما قورنت النسبة مع عدد سكان الأرض.
هذه الحرب المسعورة على قطاع غزة، غيرت شكل القطاع الساحلي المكتظ بـ2.4 مليون نسمة وبمساحة 356 كلم، مع تنفيذ الاحتلال حولي 1900 مجزرة، إذ إن هنالك شهيد كل 4 دقائق و15 نازحا في الدقيقة الواحدة في القطاع.
ودمر الاحتلال 77 % من المرافق الصحية في القطاع، فمعظم مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى مغلقة، ولا تقبل سوى 8 منها المرضى.
إضافة إلى تدمير 72 % من الخدمات البلدية مثل الحدائق والمحاكم والمكتبات، و68 % من بنية الاتصالات، و76 % من المواقع التجارية، بما في ذلك تدمير شبه كامل للمنطقة الصناعية في الشمال. كما أتلف الاحتلال زهاء 20 % من الأراضي الزراعية في غزة.
كما دمر الاحتلال ما يقارب 342 مدرسة بين دمار كلي وجزئي، أي ما يوازي تدمير 4 مدارس في اليوم على امتداد أيام العدوان، ودمر الاحتلال 117 مسجداً بشكل كلي، و208 مساجد بشكل جزئي.
يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن حربا مدمرة على قطاع غزة لليوم الـ100 على التوالي، مما تسبب في دمار واسع بالبنايات والبنى التحتية، وفي أزمة إنسانية غير مسبوقة غالبية ضحاياها أطفال ونساء.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سيارات إسعاف تحمل جرحى من غزة تصل إلى معبر رفح

نقل 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا المستشفيات المصرية

منذ4 ساعة
سوق مخيم جباليا

"جباليا" تنهض من تحت الركام وتستأنف الحياة من "سوق المخيم الشعبي"

منذ5 ساعة
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة

صحة غزة: لم يتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام

منذ5 ساعة
مستشفيات غزة غير قادرة على استقبال الأعداد المتزايدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

حصيلة جديدة ترفع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ7 ساعة
أفراد من جماعة الحوثي

الحوثيون: الرد على هجمات صنعاء سيكون قريبا

منذ7 ساعة
خبير يوضح غايات واشنطن الحقيقية في البحر الأحمر

خبير يوضح غايات واشنطن الحقيقية في البحر الأحمر

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

مرافعة الحكومة عن الموازنة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات | منذ24 ساعة
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 