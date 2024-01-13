بعد 100 يوم على العدوان .. 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود

حمزة دعنا

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مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ100 وصل عدد الشهداء والجرحى والمفقودين حوالي 91 الف شخص من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ 2.4 مليون نسمة، ما يعني بأن حوالي 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.وبالتفاصيل، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت حوالي 24 الف شهيد وأكثر من 60 الف جريح وحوالي 7 الاف مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء.الاحتلال الإسرائيلي هجّر منذ بداية العدوان على قطاع غزة نحو 2 مليون فلسطيني من منازلهم، أي ما يعادل 83% من سكان القطاع.وللتوضيح لما تعنيه نسبة 83% من سكان القطاع مهجرين وما يعادلها في دول عظمى من حيث تعداد السكان ونسبة لعدد السكان حول العالم، أي لو حدث العدوان فيدولة ذات تعداد سكاني بـ 100 مليون نسمة، فإن عدد المهجرين سيكون 83 مليونا، أو 830 مليونا في دولة عدد سكانها مليار نسمة.أما على صعيد العالم، فإن نسبة التهجير ستكون كإخراج 6.5 مليار شخص من منازلهم.وراح ضحية العدوان على قطاع غزة حوالي 30 الف شهيد ومفقود، ما يعادل 1.3% من إجمالي سكان قطاع غزة، و110 مليون شخص كنسبة وتناسب مع عدد سكان العالم.وأُصيب منذ بداية العدوان على قطاع غزة حوالي 60 الف فلسطيني، أي ما يعادل 2.5% من عدد سكان غزة، ما يشكل و202 مليون جريح حول العالم إذا ما قورنت النسبة مع عدد سكان الأرض.هذه الحرب المسعورة على قطاع غزة، غيرت شكل القطاع الساحلي المكتظ بـ2.4 مليون نسمة وبمساحة 356 كلم، مع تنفيذ الاحتلال حولي 1900 مجزرة، إذ إن هنالك شهيد كل 4 دقائق و15 نازحا في الدقيقة الواحدة في القطاع.ودمر الاحتلال 77 % من المرافق الصحية في القطاع، فمعظم مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى مغلقة، ولا تقبل سوى 8 منها المرضى.إضافة إلى تدمير 72 % من الخدمات البلدية مثل الحدائق والمحاكم والمكتبات، و68 % من بنية الاتصالات، و76 % من المواقع التجارية، بما في ذلك تدمير شبه كامل للمنطقة الصناعية في الشمال. كما أتلف الاحتلال زهاء 20 % من الأراضي الزراعية في غزة.كما دمر الاحتلال ما يقارب 342 مدرسة بين دمار كلي وجزئي، أي ما يوازي تدمير 4 مدارس في اليوم على امتداد أيام العدوان، ودمر الاحتلال 117 مسجداً بشكل كلي، و208 مساجد بشكل جزئي.يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن حربا مدمرة على قطاع غزة لليوم الـ100 على التوالي، مما تسبب في دمار واسع بالبنايات والبنى التحتية، وفي أزمة إنسانية غير مسبوقة غالبية ضحاياها أطفال ونساء.