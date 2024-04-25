بعد 200 يوماً من الحرب.. هذه خسائر قطاع غزة بالأرقام.



دمر الإحتلال الإسرائيلي خلال 200 يوما من الحرب على غزة أغلب البنية التحتية من مباني ومنشآت صحية واقتصادية وتعليمية وغيرها، كما أسفرت الحرب عن 34183 ألف شهيدا و77143 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال



وحول الدمار الذي طال البنية التحتية للقطاع، تشير الأرقام أن الحرب على غزة عطلت أكثر من 90% من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في القطاع.



ووفقا للبنك الدولي " فإن حجم الأضرار في البنية التحتية خلال الأشهر الأربعة الأولى للحرب فقط بلغت 18.5 مليار دولار.



ووصل عدد المنشآت التي دُمرت كليا أو جزئيا أكثر من 11 ألف منشأة، وسط توقعات بتجاوز خسائر البنية التحتية أكثر من 25 مليار دولار.

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القطاع الزراعي أيضا لم يسلم من ضربات الاحتلال وغاراته حيث أن القنابل التي ألقاها جيش الإحتلال تسببت في تدمير الأراضي الزراعية.

ووفقا للأرقام فإن 95% من المنشآت الزراعية تم تدميرها بشكل كامل، وبلغت خسائر القطاع الزراعي 400 مليون دولار.



زادت الحرب من معاناة سكان قطاع غزة مع الحصار المفروض عليهم واغلاق المعابر ودخول المساعادات بشكل قليل بسبب المضايقات التي يمارسها الاحتلال

وفقا لتصريحات برنامج الأغذية العالمية، فإنّ نصف سكان غزة أصبحوا يعانون من الجوع بعد مرور 200 يوما على الحرب.