بلجيكا تدعم قرار مجلس الأمن بشأن وقف النار بغزة وتدعو لتنفيذه فورا

أعلنت بلجيكا دعم مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعت إلى تنفيذه فورا.



جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية حجة لحبيب في منشور على منصة إكس، مساء الاثنين، تعليقا على اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

اضافة اعلان



وقالت لحبيب: "بلجيكا تدعو إلى تنفيذ فوري لوقف إطلاق النار في غزة وتدعم مشروع القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص".



وأكدت لحبيب أن اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع وقف إطلاق النار في غزة، خطوة مهمة جداً نحو السلام.



ومساء الاثنين، أعلنت حماس استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة (مع إسرائيل) بشأن تطبيق المبادئ التي نص عليها قرار مجلس الأمن، وأهمها "وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي".



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.-(الأناضول)