 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلجيكا تدعم قرار مجلس الأمن بشأن وقف النار بغزة وتدعو لتنفيذه فورا

thumbs_b_c_75682338ff7d0d7e334e8e36c7556035
وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب

أعلنت بلجيكا دعم مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعت إلى تنفيذه فورا.


جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية حجة لحبيب في منشور على منصة إكس، مساء الاثنين، تعليقا على اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

اضافة اعلان


وقالت لحبيب: "بلجيكا تدعو إلى تنفيذ فوري لوقف إطلاق النار في غزة وتدعم مشروع القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص".


وأكدت لحبيب أن اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع وقف إطلاق النار في غزة، خطوة مهمة جداً نحو السلام.


ومساء الاثنين، أعلنت حماس استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة (مع إسرائيل) بشأن تطبيق المبادئ التي نص عليها قرار مجلس الأمن، وأهمها "وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي".


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.


وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.-(الأناضول)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عناصر من حماس - (أرشيفية)

حماس تعلق على قرار "صفقة غزة"

منذ9 ساعة
العلم المصري

مصر تدعو حماس و"إسرائيل" لإتمام صفقة غزة

منذ12 ساعة
مجازر يرتكبها على غزة

5 مجازر جديدة في القطاع و 37124 شهيد منذ بدء العدوان

منذ23 ساعة
عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

غانتس يطلب رسمياً تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر

26 أيار 2024
اقرأ أيضا
فلاديمير بوتين

روسيا تطلق "تدريبات نووية" مع بيلاروسيا

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_89e477a36e6b8743b127a41827b684cc

"بريكس" تدين الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين

منذ3 ساعة
386834

مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين في معارك رفح الضارية

منذ3 ساعة
552246

إعفاء “الحريديم” من الخدمة العسكرية يعكس صراعا عميقا بين العلمانية والتديّن في "إسرائيل"

منذ3 ساعة
اقتحام إسرائيلي دامٍ لقرية كفر نعمة أسفر عن 4 شهداء وجرحى - وسائل إعلام فلسطينية

شهداء وجرحى.. اقتحام إسرائيلي دامٍ لقرية كفر نعمة

منذ9 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مقترح للحباشنة بشأن الأسواق الموازية

محمود خطاطبة |اليوم

فعالية اليوبيل الفضي.. تعميق الهوية

فريهان سطعان الحسن |اليوم

خطاب الملك.. حبل سري بين العرش والشعب

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاقتصاد في اليوبيل الفضي

سلامة الدرعاوي |اليوم

ما لم يقله الملك في خطابه العظيم

نضال المجالي |اليوم

تعليق المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن

رعد التل |اليوم

إجازة الموظف العام للترشح

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات | منذ15 ساعة
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات | منذ15 ساعة
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy
 