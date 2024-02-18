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بلدية غزة: الاحتلال يدمر نحو 40 بئراً و 9 خزانات للمياه منذ بدء العدوان

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أزمة المياه في غزة

أعلنت بلدية غزة، اليوم الأحد، تدمير"الاحتلال الإسرائيلي نحو 40 بئراً و 9 خزانات بأحجام مختلفة بشكل كلي وجزئي و42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة، منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين بالقطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

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وقالت البلدية في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الآبار التي دمرها الاحتلال شملت آبار محلية وآبار مركزية، منها آبار الصفا شمال شرق المدينة والتي تغذي المدينة بنحو 20 بالمئة من احتياجاتها اليومية، بالإضافة إلى آبار في مختلف مناطق المدينة".


وأشارت إلى أن "الاحتلال دمر نحو 42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة في مختلف مناطق المدينة، وكذلك 480 محبساً بأحجام مختلفة في المناطق التي توغل فيها ودمر البنية التحتية ومختلف المنشآت المدنية فيها".
وبحسب البيان، "تسبب قطع الاحتلال لمصادر المياه ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار في أزمة وحالة عطش كبيرة في المدينة، ومن هذه المصادر خط "ما كروت" الذي يغذي المدينة بنحو 25 بالمئة من احتياجاتها من المياه من الداخل، وكذلك الآبار التي دمرها والتي تصل نسبتها نحو 60 بالمئة من العدد الإجمالي للآبار التي كانت تعمل في المدينة قبل بدء العدوان والبالغ عددها نحو 80 بئراً، بالإضافة إلى تدمير وتضرر محطة التحلية شمال المدينة، التي تغذي المدينة بنحو 10 بالمئة من احتياجاتها اليومية".


وطالبت البلدية، المؤسسات الدولية والحقوقية بسرعة التدخل وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والمساعدة في إعادة إعمار وإصلاح ما دمره الاحتلال وتوفير الوقود الذي لم يصل للبلدية منذ الأول من شهر تشرين الثاني الماضي.-(بترا)

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