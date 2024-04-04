الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية غزة تحذر من خطورة الأمراض بسبب انتشار الحشرات

مياه الصرف الصحي تتدفق قرب محطة توليد الكهرباء الرئيسة في غزة (أ. ف. ب)
مياه الصرف الصحي تتدفق قرب محطة توليد الكهرباء الرئيسة في غزة (أ. ف. ب)
حذرت بلدية غزة من خطورة انتشار واتساع الأمراض الجلدية بسبب تزايد انتشار الحشرات الناجم عن العدوان وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع، وتكدس النفايات في الشوارع وطفح الصرف الصحي في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان.اضافة اعلان

وأكدت البلدية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن تكدس نحو 90 ألف طن من النفايات في الشوارع وتدمير البنية التحتية في المدينة، لا سيما خطوط الصرف الصحي الناقلة وتضرر وتوقف محطات الصرف الصحي عن العمل، أدى إلى تسرب المياه العادمة للشوارع وبركتي عسقولة وحي الشيخ رضوان، ما تسبب بتزايد انتشار حشرة البعوض الضارة بشكل كبير.

وأوضحت أن عدم توفر المبيدات الحشرية اللازمة وارتفاع درجات الحرارة تسببا في زيادة انتشار الحشرات بشكل كبير وأدى ذلك إلى تزايد الأمراض الجلدية لدى الأطفال والكبار وحدوث اضطرابات في النوم نتيجة قرص البعوض.

وطالبت البلدية، المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، لاسيما سلطة جودة البيئة ومنظمة الصحة العالمية وجميع الجهات ذات الاختصاص بضرورة المساعدة في مكافحة الحشرات والحد من انتشارها.

وذكرت أن العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تسبب بكارثة صحية وبيئية كبيرة في المدينة ونفاد الوقود، ما تسبب بحالة شلل في عمل البلدية وتعطل في الخدمات الأساسية، لا سيما خدمات جمع النفايات والصرف الصحي والمياه. (بترا)
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