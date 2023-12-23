السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية غزة تعلن انهيار منظومة خدماتها وانقطاع الوقود بشكل تام

بلدية غزة تعلن انهيار منظومة خدماتها وانقطاع الوقود بشكل تام
بلدية غزة تعلن انهيار منظومة خدماتها وانقطاع الوقود بشكل تام
أعلنت بلدية غزة اليوم السبت، عن انهيار منظومة خدماتها، مع استمرار العدوان الإسرائيلي وانقطاع الوقود بشكل تام.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 78 على التوالي، إذ تقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية والغربية لمخيم لجباليا الواقع في شمال القطاع، كما تشن الطائرات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت منازل وأراضي زراعية في عدد من المناطق بالقطاع، ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر هذه المناطق وتمنع دخول سيارات الإسعاف إليها.اضافة اعلان
وبحسب مصادر فلسطينية، تخوض قوات "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اشتباكات مسلحة منذ الأمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمنطقة جباليا، حيث أوقعت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.
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