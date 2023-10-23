الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن: "إسرائيل" لا تريد حكم غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس

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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد، إن إسرائيل لا تريد حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس.
وفي مقابلة مع برنامج “واجه الصحافة” على شبكة “إن بي سي”، قال بلينكن مما سمعه من المسؤولين الإسرائيليين، إن إسرائيل “ليس لديها أي نية على الإطلاق، ولا رغبة في إدارة غزة بنفسها”.اضافة اعلان
وأشار إلى أن إسرائيل خرجت من غزة من جانب واحد “قبل عقدين من الزمن”.
لكن الوزير الأمريكي أكد أنه بعد الحرب لا يمكن العودة إلى الوضع الراهن. وقال بلينكن: “لا يمكنك أن تكون في وضع تتعرض فيه باستمرار لتهديد أفظع الهجمات الإرهابية من قطاع غزة”، في إشارة إلى الإسرائيليين.
وأضاف بلينكن: “لذلك يجب إيجاد شيء يضمن عدم تمكن حماس من القيام بذلك مرة أخرى، ولكن هذا أيضا لا يعود إلى حكم إسرائيلي لغزة، وهو ما لا يريدونه ولا ينوون القيام به”.-(د ب أ)
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