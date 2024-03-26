الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن: ثمة بدائل لعملية برية في رفح

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غالانت وبلينكن

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن هناك بدائل لـ"العملية البرية" الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في العاصمة واشنطن، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

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وأكد بلينكن أن واشنطن تعارض "عملية برية" ضد رفح، مشددًا على وجود بدائل لذلك.


وأشار البيان أن بلينكن ناقش زيادة المساعدات الإنسانية بشكل فوري لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.


وأمس الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.


القرار الذي صوتت 14 دولة لمصلحته، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.


ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.


وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.


وينص النص الرسمي للقرار على أنه "يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الرهائن".-(الأناضول)

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