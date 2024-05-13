الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن: ليس لدينا خطوط حمراء بشأن "إسرائيل"

20240512143538reup-2024-05-12t143342z_1513295919_rc2sh7a9smov_rtrmadp_3_israel-palestinians-usa-blinken.h-730x438
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنهم لا يريدون أن تشن إسرائيل هجوماً شاملاً على رفح، ولكن ليس لديهم أي “خطوط حمراء” في ما يتعلق بإسرائيل.

اضافة اعلان


وأوضح بلينكن، في لقاء على قناة “إن بي سي”، الأحد، أن إسرائيل لم تقدم لهم خطة موثوقة، وأن مهاجمة رفح، حيث يلجأ مليون ونصف مدني فلسطيني، بدون خطة ستكون له عواقب وخيمة.


وأشار إلى أن إدارة بايدن قدمت الدعم الكبير لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، وستواصل هذا الدعم.


ورداً على سؤال عن تهديد الرئيس بايدن بوقف الأسلحة وما هو الخط الأحمر لدى بايدن؟ قال: “عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإننا لا نتحدث عن الخطوط الحمراء هنا”.


ولفت إلى أنهم يجتمعون باستمرار مع إسرائيل في كل قضية، ويحاولون حل المشاكل بهذه الطريقة.


وأضاف: “إن موقفنا من رفح واضح، لكن ليس من الصواب تعريفه على أنه خط أحمر”.
وفي حديثه لبرنامج “Face the Nation” على قناة CBS ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنه بالنظر إلى الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها أطفال ونساء ورجال في الهجمات الإسرائيلية على غزة، فمن “المعقول اعتبار أن إسرائيل لم تتصرف وفقاً للقانون الإنساني الدولي في بعض الحالات”.


وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيانه، الأربعاء، أنه سيعلق مساعدات الأسلحة لإسرائيل إذا شنت هجوماً كبيراً على رفح، ولقي بيانه ردود فعل كبيرة من إسرائيل والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.


وفي 5 مايو/ أيار الجاري، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، فيما تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر لليوم السادس بعد أن أعلنت السيطرة عليه، صباح الثلاثاء.


ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، دعا الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة “بشكل فوري”، ليوسع بذلك عملياته، التي بدأت الإثنين، شرقي المدينة.


وحذرت حركة “حماس”، السبت، من تداعيات سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح وإغلاقه، منذ الثلاثاء الماضي، ما “ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في كافة أنحاء قطاع غزة المحاصر”.-(الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
382719

"مباحثات غزة": إشارات على نضوج اتفاق لهدنة في القطاع

09 أيار 2024
3ipj-2-730x438

بلينكن: العقبة الوحيدة بين سكان غزة ووقف النار هي "حماس"

04 أيار 2024
بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث وقف الحرب

بلينكن: يستحيل وقف الحرب شمال "إسرائيل" ما دامت مستمرة بغزة

02 أيار 2024
4-60-730x438

العدوان الإسرائيلي على غزة يتصدر مناقشات قمة اقتصادية عالمية في السعودية

28 نيسان 2024
اقرأ أيضا
6 شهداء بمجازر إسرائيلية في رفح ومدينة غزة

6 شهداء بمجازر إسرائيلية في رفح ومدينة غزة

منذ1 ساعة
4-34-730x438

بعد احتلال معبر رفح.. الجيش المصري يلغي “فجأة” اجتماعاته مع "إسرائيل"

منذ2 ساعة
اليات عسكرية اسرائيلية

القسام تعلن استهداف 9 آليات عسكرية منذ الصباح

منذ18 ساعة
طواقم الدفاع المدني تنتشل عشرات الجثث في شوارع قطاع غزة - (أرشيفية)

دفاع مدني غزة: خسرنا 80% من قدراتنا

منذ20 ساعة
أمير الكويت

النيابة العامة الكويتية تتخذ اجراءات بحق معترضين على قرارات أمير البلاد

منذ21 ساعة
سنية الدهماني

تونس: الأمن يوقف مُعلّقة تلفزيونية إثر تصريحات ساخرة عن وضع البلاد (فيديو)

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ13 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 