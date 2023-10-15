الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن: نعمل مع الشركاء لضمان وصول المساعدات إلى غزة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد في حديث لقناتي "العربية"  أن "المدنيين الفلسطينيين لا يجب أن يعانوا بسبب أعمال حماس".
وقال بلينكن: "نعمل مع الشركاء لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة".اضافة اعلان

وفي وقت سابق، أكد بلينكن في القاهرة أن الدول العربية التي زارها خلال جولته في المنطقة "متمسكة بألا يتسع نطاق النزاع مع إسرائيل".

وقال قبيل مغادرته القاهرة في طريقه إلى إسرائيل "لا ينبغي أن يصب أحد الزيت على النار في مكان آخر"، فيما أثار القصف المتبادل على الحدود بين لبنان إسرائيل مخاوف من أن تتحول الحرب بين حماس وإسرائيل إلى نزاع إقليمي.

وأضاف بلينكن للصحفيين "ما سمعته من كل الشركاء تقريباً أن هناك تصميماً، ووجهة نظر مشتركة، بأن علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لضمان عدم امتداد هذا (الصراع) إلى أماكن أخرى".

وأضاف أن الدول التي زارها "تستخدم قنواتها الخاصة للتأكد من أن ذلك لن يحدث".
في سياق آخر، أكد بلينكن أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى غزة التي تتعرض لقصف بلا هوادة من إسرائيل، وهو الشرط الذي وضعته القاهرة لإتاحة خروج الرعايا الأميركيين من القطاع عبر معبر رفح.

وقال بلينكن إن معبر "رفح سيفتح"، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي.
وأضاف "إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها"، فيما أولى قوافل المساعدات تتنظر في سيناء فتح المعبر. 
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