 
السبت 25 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن يهنئ المملكة بعيد الاستقلال والجلوس الملكي

بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث وقف الحرب
بلينكن

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تقدم فيه بالتهنئة للأردن بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الثامن والسبعين، والذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش.

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وجاء في نص البيان:
بالنيابة عن الحكومة الأمريكية، أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات للشعب الأردني بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الثامن والسبعين، والذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش.

إن الشراكة الاستراتيجية والصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والأردن في عامها الخامس والسبعين، قائمة على التزامنا المشترك بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وكما قال الرئيس بايدن: "إن الشراكة بين الولايات المتحدة وحليفنا الأردن قوية ودائمة". نحن نقدر بشدة الدور الريادي للأردن في تعزيز السلام والأمن، ونثمن شراكتنا وصداقتنا الوثيقة.

وبينما يحتفل الأردنيون بيوم الاستقلال، تتمنى الولايات المتحدة للشعب الأردني الازدهار الدائم لهذا العام وما بعده، في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

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