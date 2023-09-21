بن سلمان: نقترب كل يوم من التطبيع مع "إسرائيل"

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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة بُثّت مقتطفات منها الأربعاء، أنّ المملكة العربية تحقّق تقدّماً باتجاه التطبيع مع إسرائيل.وقال ولي العهد السعوديّ لشبكة فوكس نيوز، "نقترب كلّ يوم أكثر فأكثر" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.وأضاف بحسب مقتطفات من المقابلة بثّت في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، "بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمّة للغاية. علينا حلّها".وشدّد ولي العهد السعودي على أنّ "المفاوضات تجري بشكل جيّد حتى الآن".ونفى الأمير محمّد بن سلمان صحّة تقارير صحافية تحدّثت عن "تعليق" المحادثات مع إسرائيل.وقال "نأمل أن تؤدّي إلى نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دوراً في الشرق الأوسط".وطبّعت إسرائيل حتى اليوم علاقاتها مع خمس دول عربية هي مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.وردّاً على سؤال عن احتمال حصول إيران على السلاح النووي، حذّر وليّ العهد السعودي من أنّه في حال حازت الجمهورية الإسلامية على السلاح الذري فإنّ المملكة العربية ستجد نفسها مضطرة لأن تفعل الأمر نفسه.وقال: "نحن قلقون من احتمال حصول دولة ما على سلاح نووي. هذا أمر سيء".وأضاف أنّ الإيرانيين "لا يحتاجون للحصول على سلاح نووي لأنّهم لا يستطيعون استخدامه"، لكن "إذا حصلوا على هذا السلاح، فيجب أن نحصل عليه نحن أيضاً".-(أ ف ب)