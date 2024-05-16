بن سلمان يدعو المجتمع الدولي لدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة

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وأضاف خلال افتتاح أعمال القمة العربية الـ 33 على مستوى القادة، التي تنعقد في البحرين، أن السعودية دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة واستضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة.بن سلمان، قال إن المملكة تدعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية وتدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.أوضح أن القمة التي استضافتها السعودية شكلت لجنة عربية إسلامية مشتركة من وزراء الخارجية لبدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لوقف الحرب على غزة.وأشار بن سلمان إلى أن السعودية أطلقت حملة شعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين تجاوزت 700 مليون ريال سعودي، وسيرت جسورا جوية وبحرية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة وواصلت دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع.وأكد ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الغاشم على الأشقاء في فلسطين وقيام المجتمع الدولي بمسؤوليته اتجاه الوقف الفوري لعدوان قوات الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية وضرورة العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.