بن غفير: أسمى أهدافي تغيير ظروف سجن الفلسطينيين للأسوأ

قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين صباح أمس منذ توليت منصبي كان من أسمى أهدافي تشديد أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون وتقليص حقوقهم إلى الحد الأدنى.

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وأضاف بن غفير الشاباك بقيادة رونين بار تصدى لمحاولتي قيادة هذا الإصلاح المهم في السجون، ورئيس الشاباك أقنع نتنياهو بأن تفاقم أوضاع الفلسطينيين في السجون سيؤدي إلى تصعيد وانفجار واحتراق الشرق الأوسط.



وبين أنه بعد اندلاع الحرب تمكنت أخيرا من تنفيذ الإصلاح الذي طال انتظاره بتشديد ظروف الفلسطينيين في السجون.



وقال بن غفير الاكتظاظ في السجون بعد الحرب لم يدفعني للتفكير في إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وهذا هو جوهر الخلاف مع رئيس الشاباك.



وأضاف:"اقترحت حلا أبسط وهو سن عقوبة الإعدام ما من شأنه أن يحل مشكلة الاكتظاظ بالسجون".-(الجزيرة)