الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بن غفير يطالب باقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

thumbs_b_c_c42d44842c26fe0e6e32b7c128e0c67e
بن غفير

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء الأحد، بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بحسب قناة عبرية.

اضافة اعلان


وقالت القناة "13" (خاصة) إن بن غفير (يميني متطرف) طالب بالسماح لليهود باقتحام الأقصى، خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، خلافا للسياسة القائمة منذ سنوات بمنع الاقتحامات خلال تلك الفترة، للحيلولة دون تفجر الأوضاع.


وبحسب القناة، أبلغ بن غفير، المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بطلبه، ومن المنتظر إجراء مناقشة بشأنه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.


وعلى خلفية ارتفاع التحذيرات من وقوع هجمات خلال شهر رمضان، أعرب مسؤولون إسرائيليون للقناة عن قلقهم من مطلب بن غفير، محذرين من أن تغيير الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.


وحتى الساعة 21:00 "ت.غ"، لم تصدر إفادة من بن غفير ولا الحكومة في هذا الشأن.
ودون جدوى، حاول بن غفير، مرارا عرقلة وصول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى، أو تحديد أعدادهم.


وعلى الرغم من أن الشرطة الإسرائيلية تفرض قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى، إلا أن عشرات آلاف الفلسطينيين من القدس المحتلة والداخل (أراضي عام 1948) يؤدون صلاة التراويح في المسجد.


أما المصلون من مناطق الضفة الغربية، فيُسمح بدخولهم إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى، في حال حيازتهم تصاريح أمنية ممغنطة سارية المفعول، وفي ضوء تقييم الأوضاع الأمنية، وفق بيان سابق للشرطة الإسرائيلية.


ويقول الفلسطينيون إن تل أبيب تعمل على تهويد القدس، بما فيها الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية، وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.


ويزيد من توتر الأوضاع في القدس أن شهر رمضان حلَّ هذا العام في وقت تواصل فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.


وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.-(الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

منذ22 ساعة
thumbs_b_c_1e9e0c54db83a2c436eb45f867ac4b68

ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.. مطبخ وحمّام في آن شمالي غزة

منذ24 ساعة
thumbs_b_c_3b2a1f1ba63d5c67d2bcaecbefa67ec8

خطيب الأقصى يحذر من "مفاجآت" إسرائيلية في رمضان

11 آذار 2024
معبر الكرامة - (أرشيفية)

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال رمضان

06 آذار 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_0c3d8bd737ddf2be3409f1f4357fe856

مجازر وتجويع.. أيام غزة الدامية في أول أسبوع من رمضان

منذ 25 دقيقة
thumbs_b_c_b5c15ba3f2bd805d25766e249f6c649a

فلسطين تتهم إسرائيل بتعريض حياة البرغوثي للخطر في سجونها

منذ 36 دقيقة
360545

«مسودة قرار» أميركي تغضب حكومة نتنياهو

منذ 44 دقيقة
577946

جنرالات وساسة إسرائيليون يطالبون بعدم التخلي عن "سياسة التجويع"

منذ 48 دقيقة
5ipj-13-730x438

الكرملين يرفض زعم أرملة نافالني بأنه مات مقتولا

منذ 57 دقيقة
download-2-1

ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 14

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريو الحرب الأهلية

ماهر أبو طير |اليوم

ما بعد 11 نيسان

جهاد المنسي |اليوم

كيف نواجه تحديات اللامساواة في الأردن؟

أحمد عوض |اليوم

هذه الحرب التي طال أمدها!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الانتخابات للأردنيين.. والإخوان يحتاجون المشاركة

سميح المعايطة |اليوم

إسرائيل ضد إسرائيل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج-دوام رمضان

دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان
 
 