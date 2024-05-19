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الأحد 19 أيار 2024
9:58 ص
بن غفير يطالب نتنياهو بإقالة غانتس وآيزنكوت وغالانت
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بن غفير قوله "آمل أن يستجمع نتنياهو الشجاعة ويعيد غانتس وآيزنكوت وغالانت إلى بيوتهم".-(الجزيرة)
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بن غفير
نتنياهو
غانتس
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