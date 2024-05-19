بن غفير يطالب نتنياهو بإقالة غانتس وآيزنكوت وغالانت

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نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بن غفير قوله "آمل أن يستجمع نتنياهو الشجاعة ويعيد غانتس وآيزنكوت وغالانت إلى بيوتهم".-(الجزيرة)