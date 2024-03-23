السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بوتين: منفذو "هجوم كروكوس" حاولوا الفرار إلى أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين: منفذو "هجوم كروكوس" حاولوا الفرار إلى أوكرانيا

خاطب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، المواطنين الروس بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.

اضافة اعلان


ووصف الرئيس بوتين في خطاب للشعب الروسي بعد الهجوم على قاعة كروكوس قرب موسكو ما حدث في كروكوس بأنه هجوم إرهابي دموي وهمجي.
وأضاف الرئيس بوتين: "عشرات الأبرياء راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في كروكوس وأعرب عن تعازي الصادقة لجميع الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأحبائهم".


وأعلن الرئيس بوتين الحداد الوطني في روسيا، يوم غدا الأحد 24 آذار /مارس، على ضحايا قتلى العمل الإرهابي في كروكوس.


وأكد الرئيس بوتين أن المجرمين أطلقوا النار بدم بارد لقتل الروس مثلما فعل النازيون قبل ذلك.


وقال: "لقد شرع المجرمون بدم بارد وبشكل متعمد في قتل مواطنينا وأطفالنا وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، تمامًا كما فعل النازيون قبل ذلك عندما ارتكبوا مذابح في الأراضي المحتلة".


وأشار إلى أن منفذو هجوم كروكوس الإرهابي حاولوا التوجه إلى أوكرانيا حيث تم إعداد مهرب لهم.


وأوضح بوتين أن سلطات التحقيق وإنفاذ القانون ستفعل كل شيء للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 7740 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

منذ2 ساعة
1711192553551

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 136

منذ2 ساعة
382719

محام فلسطيني لـ“ميديابارت”: الغرب متواطئ في الإبادة الجماعية في غزّة

منذ4 ساعة
thumbs_b_c_f0a67f092141e873c0bcca946d51a315

غزة.. دبابات إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ غرب خان يونس

منذ4 ساعة
402922

فلسطينية محررة: تعرضت للتفتيش العاري من جيش الاحتلال الإسرائيلي

منذ5 ساعة
394132_0

“حكومة غزة”: جيش الاحتلال يهدد بقصف وتدمير مباني “الشفاء الطبي” على رؤوس من فيه

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

معركة الكرامة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات | منذ17 ساعة
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
مسيرات الموت

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان
 
 