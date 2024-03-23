بوتين: منفذو "هجوم كروكوس" حاولوا الفرار إلى أوكرانيا

خاطب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، المواطنين الروس بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.

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ووصف الرئيس بوتين في خطاب للشعب الروسي بعد الهجوم على قاعة كروكوس قرب موسكو ما حدث في كروكوس بأنه هجوم إرهابي دموي وهمجي.

وأضاف الرئيس بوتين: "عشرات الأبرياء راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في كروكوس وأعرب عن تعازي الصادقة لجميع الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأحبائهم".



وأعلن الرئيس بوتين الحداد الوطني في روسيا، يوم غدا الأحد 24 آذار /مارس، على ضحايا قتلى العمل الإرهابي في كروكوس.



وأكد الرئيس بوتين أن المجرمين أطلقوا النار بدم بارد لقتل الروس مثلما فعل النازيون قبل ذلك.



وقال: "لقد شرع المجرمون بدم بارد وبشكل متعمد في قتل مواطنينا وأطفالنا وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، تمامًا كما فعل النازيون قبل ذلك عندما ارتكبوا مذابح في الأراضي المحتلة".



وأشار إلى أن منفذو هجوم كروكوس الإرهابي حاولوا التوجه إلى أوكرانيا حيث تم إعداد مهرب لهم.



وأوضح بوتين أن سلطات التحقيق وإنفاذ القانون ستفعل كل شيء للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس.