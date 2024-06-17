بوتين يزور كوريا الشمالية غدا

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أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية يومي 18 و19 حزيران (يونيو) الجاري.وقال الكرملين في بيان: "تلبية لدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيقوم فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية يومي 18 و19 يونيو 2024".ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي بعد ذلك فيتنام في 19 و20 يونيو.