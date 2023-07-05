بوريل يعرب عن "القلق" من تصاعد التوتر بالأراضي الفلسطينية

اضافة اعلان

أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل، الثلاثاء، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد سقوط ضحايا من المدنيين في العملية الإسرائيلية.وفي بيان صادر عن مكتب بوريل، وصف ما يجري في مخيم جنين شمال الضفة الغربية بأنه "أوسع عملية مسنودة جواً لإسرائيل في السنوات الأخيرة"وأشار إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة المئات بجروح.ودعا بوريل إسرائيل لاحترام الاتفاقات الدولية وتحمل مسؤولياتها، ودعا السلطة الفلسطينية لمواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل.وأكد أنّ "الأمن المستدام لا يتم إلا بحل سياسي يحقق السلام والعيش برفاهية وكرامة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".وشدّد على أنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لبذل كافة الجهود من أجل تحقيق السلام.وبدأت القوات الإسرائيلية مساء الثلاثاء الانسحاب من مخيم جنين، بعد عملية عسكرية استغرقت يومين أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 20 بحالة حرجة.-(وكالات)