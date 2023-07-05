الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بوريل يعرب عن "القلق" من تصاعد التوتر بالأراضي الفلسطينية

thumbs_b_c_fc82d5a1757fd5555da0e7410356a8f8
جوزيب بوريل
أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل، الثلاثاء، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد سقوط ضحايا من المدنيين في العملية الإسرائيلية.اضافة اعلان
وفي بيان صادر عن مكتب بوريل، وصف ما يجري في مخيم جنين شمال الضفة الغربية بأنه "أوسع عملية مسنودة جواً لإسرائيل في السنوات الأخيرة"
وأشار إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة المئات بجروح.
ودعا بوريل إسرائيل لاحترام الاتفاقات الدولية وتحمل مسؤولياتها، ودعا السلطة الفلسطينية لمواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وأكد أنّ "الأمن المستدام لا يتم إلا بحل سياسي يحقق السلام والعيش برفاهية وكرامة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وشدّد على أنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لبذل كافة الجهود من أجل تحقيق السلام.
وبدأت القوات الإسرائيلية مساء الثلاثاء الانسحاب من مخيم جنين، بعد عملية عسكرية استغرقت يومين أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 20 بحالة حرجة.-(وكالات)
مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء

مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء منذ24 ساعة

مستوطنون متطرفون برفقة مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى منذ24 ساعة

جنين

مخيم جنين.. "تغريبة" ونكبة أخرى منذ24 ساعة

جنين

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف تهجير أهالي مخيم جنين 04 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
d1Sc9r5IbQjLBJRnKvpzxTV0tHyX21Ax0BH4dqc2

طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في قطاع غزة

منذ2 ساعة
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يبدأ بالانسحاب التدريجي من مخيم جنين- فيديو

منذ13 ساعة
الهلال الأحمر الفلسطيني

3 إصابات بينها 2 خطيرة برصاص الاحتلال في جنين

منذ14 ساعة
بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تطالب بوقف الهجوم على جنين وتدعو للعيش الآمن والكريم

بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تطالب بوقف الهجوم على جنين وتدعو للعيش الآمن والكريم

منذ19 ساعة
العلم السعودي والإيراني

بدء الاستعدادات لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران

منذ19 ساعة
إضراب يعم محافظات الضفة حدادا على شهداء جنين

إضراب يعم محافظات الضفة حدادا على شهداء جنين

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

ما الذي ننتظره؟!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

أخطر ما قاله نتنياهو مؤخرا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا التقى الوزير بالأسد؟!

ماهر أبو طير |اليوم

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس"

موفق ملكاوي |اليوم

بين إحراق القرآن وإحراق جنين

سائد كراجة |اليوم

الأثرياء الصامتون و"خطة خالد بن الوليد"!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات | منذ12 ساعة
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
 