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الإثنين 23 تشرين الأول 2023
10:26 ص
بوريل: ينبغي التفكير في الفلسطينيين الأبرياء
جوزيب بوريل
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيناقش الوضع في غزة، والأولوية لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأكد بوريل ضرورة إدخال الوقود والاحتياجات اللازمة لعمل المستشفيات في غزة.
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وأضاف: "يجب البحث عن حل سياسي، لكن الأولوية تبقى لإدخال المساعدات إلى غزة، وينبغي التفكير بشأن الفلسطينيين الأبرياء الذين يقتلون لأنهم ضحايا".
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