بوريل: ينبغي التفكير في الفلسطينيين الأبرياء

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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيناقش الوضع في غزة، والأولوية لإدخال المساعدات الإنسانية.وأكد بوريل ضرورة إدخال الوقود والاحتياجات اللازمة لعمل المستشفيات في غزة.وأضاف: "يجب البحث عن حل سياسي، لكن الأولوية تبقى لإدخال المساعدات إلى غزة، وينبغي التفكير بشأن الفلسطينيين الأبرياء الذين يقتلون لأنهم ضحايا".