بيان جديد للحوثي.. وهذا أبرز ما جابه به

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قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي إن أميركا تقدم الدعم المالي والسياسي والعسكري والاستخباري لـ"إسرائيل"، وإن أميركا متورطة مع "إسرائيل" في كل جرائمها، وتقدم لها مختلف أشكال الدعم.وأضاف الحوثي أن أميركا وبريطانيا تقفان مع "إسرائيل"، رغم كل ما تملكه من إمكانات، وبريطانيا ذراع قديمة للصهيونية.وتابع: أميركا تستهدف من يساند الشعب الفلسطيني، ومن يقف معه بشكل عملي، والموقف العام لمعظم الدول العربية والإسلامية يقتصر على التعاطف الإعلامي.وأردف الحوثي: أميركا تمنع الدول الأخرى من تقديم أي مساندة فعلية للشعب الفلسطيني، فهو معذب ومضطهد ومظلوم ومحتلة أرضه ومنهوبة ثرواته ومقدراته.واستكمل: الرئيس الأميركي جو بايدن سارع للتعبير شخصيا عن مساندته للعدو الصهيوني بزيارة "إسرائيل"، كما وصف نفسه بالصهيوني، ووزير خارجيته بلينكن قال إنه ذهب لـ"إسرائيل" بصفته يهوديا.وأكد أن أميركا مستعدة لفعل كل ما يريده اللوبي الصهيوني، كما أن المرشحين الأميركيين يتنافسون على من يقدم دعما أكثر لـ"إسرائيل".