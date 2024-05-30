 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيان صادر عن حماس حول مقتل جنديين إسرائيليين بعملية دهس

مجلس الحرب سيبحث اليوم الجمعة الوثيقة المقدمة من حماس
عناصر من حماس - (أرشيفية)
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا حول مقتل جنديين إسرائيليين؛ جرّاء تعرّضهما للدهس في عملية نُفّذت جنوب شرق نابلس، في وقت متأخر من ليل الأربعاء/ الخميس.اضافة اعلان

وقالت حماس إن "عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا مساء اليوم الأربعاء قرب حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، هي رد طبيعي على عدو مجرم، يرتكب مجازره دون أي اعتبار للقيم والأعراف والقوانين الدولية".

وأضافت الحركة في بيان، "إن جرائم الاحتلال النازي الممتدة من رفح حتى جنين، وشلّال الدم النازف من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ستبقى لعنة تطارده، فجذوة المقاومة لا ترهبها مجازر ولا يطفئ لهيبها عدوان".

وتابع البيان: "نبارك هذا العمل البطولي والشجاع، ونؤكّد أن عيون المقاومة متيقظة وتتربص بالعدو في كل مكان لتحرير الأرض والمقدسات واسترداد الحقوق رغم أنف الاحتلال".

ودعت حماس "أبناء شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل لمزيد من العمل المقاوم بكل أشكاله، والتصدي بقوة لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مكان من أرضنا المحتلة".
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