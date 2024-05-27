 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيان من الجيش المصري بخصوص حادثة معبر رفح

الجيش المصري
بيان من الجيش المصري بخصوص حادثة رفح

صرح المتحدث العسكري في الجيش المصري أن القوات المسلحة تجرى تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى إستشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الاثنين، أن جنودا مصريين أطلقوا النار على جيش الاحتلال داخل معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إنه فتح تحقيقا في الحادثة ويجري اتصالاته مع الجانب المصري، فيما لم يصدر عن القاهرة أي تعليق بخصوص ما جرى.

من جهته أفاد موقع "واللا" العبري بأن تبادل إطلاق النار أدى إلى "مقتل" استشهاد جنديين مصريين، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" تحدثت عن "قتيل" شهيد مصري واحد وإصابة آخر.

وكان جيش الاحتلال ارتكب الليلة الماضية مجزرة مروعة بعد قصفه لخيام نازحين في رفح ما أدى إلى استشهاد أكثر من 45 شخصا وإصابة العشرات.

والاحتلال مستمر في عدوانه على رفح منذ أيام ويجري عملياته بالقرب من الحدود المصرية.

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