السبت 12 آب 2023
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بيان يكشف حالة المعيقلي الصحية بعد إصابته بوعكة (فيديو)

إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي
إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي
طمأنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، السبت، الجميع على صحة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي مجددا.
ونشر الحساب الرسمي لوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على موقع إكس "تويتر سابقا" صورا تظهر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي رفقة عدد من الأشخاص وهو بصحة جيدة.اضافة اعلان
كما أرفقت الصور بتعليق جائ فيه: "وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين تطمئن الجميع على صحة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د ماهر المعيقلي حفظه الله خلال زيارتها لفضيلته في منزله، وهو بتمام الصحة والعافية، ولله الحمد والمنة".
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة إنسانية جميلة، للشيخ عبد الرحمن السديس، خلال صلاة الجمعة في الحرم المكي.
وخلال إقامة الصلاة لآخر جمعة في شهر محرم، لم يستطع خطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، إكمال الصلاة في بدايتها.
وخلال البث بدأ صوت الشيخ المعقيلي متعبا، قبل أن ينقطع عن قراءة صورة الفاتحة، ليتدخل بعدها الشيخ عبد الرحمن السديس ويكمل الصلاة بدلا عنه.
بيان رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين
طمأنت رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين، في بيان، الجميع بأن الشيخ المعيقلي بصحة جيدة، مؤكدا أن تقدم السديس ليتم بالمصلين كان بسبب عارض صحي لإمام الحرم.
وقال البيان إن الشيخ ماهر المعيقلي أصيب بالإعياء والإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، ولم يتمكن من إكمال الصلاة.
توارد البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشيخ المعيقلي أصيب بوعكة صحية أثناء أداة الصلاة، قد تكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
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