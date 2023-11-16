بيليز تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"

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أعلنت دولة بيليز الواقعة في أمريكا الوسطى عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب قصفها المتواصل لقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.ونقلت واشنطن بوست بيانا صدر ليل الثلاثاء/الأربعاء، عن حكومة البلد الواقع في أميركا الوسطى، قالت فيه إنها "سحبت" اعتماد السفارة الإسرائيلية في العاصمة بلموبان ، وعلقت "كل أنشطة" ممثل إسرائيل لديها، في قرار يدخل حيز التنفيذ فورا.وعزا البيان هذا الإجراء إلى "مقتل مدنيين أبرياء" في غزة، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف الذي أودى بحياة 11 ألفا و500 شخص، غالبيتهم مدنيون، من بينهم 4710 أطفال.وبيليز ثاني بلد في أميركا اللاتينية يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل منذ بدء الحرب، بعد بوليفيا في 1 تشرين الثاني.وفي المقابل، استدعت كولومبيا وتشيلي وهندوراس سفراءها في إسرائيل للتشاور بهذا الشأن.-(بترا)