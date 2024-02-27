بينما يموت أطفال غزة جوعا.. بايدن يتناول "الآيس كريم" ويتحدث عن وقف إطلاق النار ويثير غضبا- (فيديو وتغريدات)

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة، بينما كان يتناول “الآيس كريم” وسط أجواء من الضحك والمزاح.

اضافة اعلان



وظهر بايدن في مقطع فيديو وهو يشتري “الآيس كريم” من متجر في مدينة نيويورك، حيث سُئل عن موعد وقف إطلاق النار في غزة، فجأب: “آمل أن يتم ذلك بحلول يوم الإثنين المقبل”، مضيفا: “أخبرني مستشاري للأمن القومي أننا قريبون من التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار”.

تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتحدث بها عن وقف إطلاق النار بغزة pic.twitter.com/qLgU9l3PJX — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) February 27, 2024

وقد أثار الرئيس الأمريكي غضب العديد من رواد مواقع التواصل، الذي انتقدوا حديث بايدن عن وقف إطلاق النار وهو يتناول “الآيس كريم” بينما تضرب المجاعة قطاع غزة، لا سيما الجزء الشمالي منه، وقد أدى ذلك إلى وفاة عدد من الأطفال والرضّع جوعا، نتيجة الجفاف وعدم توفر حليب الأطفال، أو أي نوع من الغذاء، بل حتى المياه الصالحة للشرب.وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، قد اتهم إسرائيل بـ”استخدام الجوع سلاحا لإيذاء وقتل المدنيين في غزة”. وقال إن سكان القطاع باتوا يشكلون نسبة هائلة من جوعى العالم.

President Biden enjoys eating ice cream



At the same time, he supported the starvation of two million people



What humanity are we talking about? pic.twitter.com/nUf8Qnpfam — 'لاجِــئ (@Mo_mh7) February 27, 2024

وأشار في مقالة له، إلى أن 335 ألف طفل دون سن الخامسة يتعرضون لخطر “سوء التغذية الحاد، مع استمرار تزايد خطر المجاعة”، وأضاف: “بسبب سوء التغذية، يتعرض جيل كامل لخطر المعاناة من إعاقات جسدية وإدراكية دائمة”.

How many children in Gaza don't have water to drink or food to eat because of the Biden administration-funded Israeli blockade? At least Joe has his little ice cream pic.twitter.com/GA18L3pRhZ — Gerald Celente (@geraldcelente) February 27, 2024

كما أكدت منظمة الطفولة العالمية “اليونيسيف”، أن 90% من أطفال غزة يعانون سوء التغذية.

-(وكالات)

Biden announcing this while gobbling ice cream is the most veep sh*t I’ve seen in years — Ursula Perano (@UrsulaPerano) February 27, 2024