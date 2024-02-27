الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بينما يموت أطفال غزة جوعا.. بايدن يتناول "الآيس كريم" ويتحدث عن وقف إطلاق النار ويثير غضبا- (فيديو وتغريدات)

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بايدن يأكل البوظة ويتحدث عن الجوع في غزة

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة، بينما كان يتناول “الآيس كريم” وسط أجواء من الضحك والمزاح.

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وظهر بايدن في مقطع فيديو وهو يشتري “الآيس كريم” من متجر في مدينة نيويورك، حيث سُئل عن موعد وقف إطلاق النار في غزة، فجأب: “آمل أن يتم ذلك بحلول يوم الإثنين المقبل”، مضيفا: “أخبرني مستشاري للأمن القومي أننا قريبون من التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار”.

 

وقد أثار الرئيس الأمريكي غضب العديد من رواد مواقع التواصل، الذي انتقدوا حديث بايدن عن وقف إطلاق النار وهو يتناول “الآيس كريم” بينما تضرب المجاعة قطاع غزة، لا سيما الجزء الشمالي منه، وقد أدى ذلك إلى وفاة عدد من الأطفال والرضّع جوعا، نتيجة الجفاف وعدم توفر حليب الأطفال، أو أي نوع من الغذاء، بل حتى المياه الصالحة للشرب.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، قد اتهم إسرائيل بـ”استخدام الجوع سلاحا لإيذاء وقتل المدنيين في غزة”. وقال إن سكان القطاع باتوا يشكلون نسبة هائلة من جوعى العالم.

 

 

وأشار في مقالة له، إلى أن 335 ألف طفل دون سن الخامسة يتعرضون لخطر “سوء التغذية الحاد، مع استمرار تزايد خطر المجاعة”، وأضاف: “بسبب سوء التغذية، يتعرض جيل كامل لخطر المعاناة من إعاقات جسدية وإدراكية دائمة”.

 

 

كما أكدت منظمة الطفولة العالمية “اليونيسيف”، أن 90% من أطفال غزة يعانون سوء التغذية.

 

 

-(وكالات)

 

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