 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيني غانتس يتجه للاستقالة.. وليبرمان: "بعد 8 أشهر من الحرب حصلنا على العار بدل النصر"

نتنياهو رفقة ليبرمان
نتنياهو رفقة ليبرمان (أرشيفية)

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، إنه "بعد 8 أشهر من الحرب على غزة حصلنا على العار الكامل بدلا من النصر الكامل".

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وأضاف ليبرمان أن حكومة الاحتلال "أضاعت منطقة الشمال وهي مستمرة في الخنوع لحزب الله الذي يفعل كل ما يريده".


وأشار إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تنجح في ما اسماه "إزالة حماس" ولا بإعادة الأسرى من غزة، بعد 8 أشهر من الحرب.


إلى ذلك أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس سيدلي ببيان مساء غد السبت وتوقعات بأن يعلن انسحابه من الحكومة.


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