الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تتضمن وقف النار في غزة.. إعلام عبري يتحدث عن "صفقة إقليمية كبرى"

نتنياهو
نتنياهو وبايدن أرشيفية

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل حاليا على "صفقة إقليمية كبرى" في المنطقة.

وذكرت نقلا عن مصدر إسرائيلي - لم تسمه - أن الصفقة "تشمل وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وإطلاق سراح الأسرى، وإرساء نظام جديد في غزة".

وأضافت: "أكد مصدر إسرائيلي أن إدارة بايدن تعمل حاليا على صفقة إقليمية كبرى، تتضمن عدة مبادئ تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد كجزء من واقع ما بعد الحرب".

وأشارت إلى أن الصفقة "جزء مما تحدث عنه وزير الخارجية أنتوني بلينكن في دافوس هذا الأسبوع (على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي)، حين قال إن إسرائيل بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة".

ولفتت الصحيفة إلى أن الصفقة "لا تزال في مراحلها الأولية، وليس من الواضح حجم ما تمت صياغته منها، وأن تؤدي إلى نهاية الحرب والاتجاه لعملية سياسية".

ولم تعلق أي من الأطراف رسميا، على ما أوردته صحيفة "إسرائيل هيوم" حتى الساعة (08:10 تغ) من صباح الجمعة.

ويأتي الحديث عن هذه الصفقة عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية "في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة"، بخلاف الرغبة الأمريكية وإصراره على استمرار الحرب في غزة من أجل تحقيق "انتصار حاسم على حماس".

وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من "اليوم التالي" (للحرب) وهي الفكرة التي أعلن نتنياهو رفضه الصريح لها، مطالبا بالسيطرة الإسرائيلية "الكاملة" على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة "24 ألفا و762 شهيدا و61 ألفا و830 مصابا وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

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(الأناضول)

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