الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تجدد الاشتباكات في مخيم ومدينة جنين

قوات الاحتلال تقتحم جنين
قوات الاحتلال تقتحم جنين
تجددت الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بمخيم ومدينة جنين وسط تحليق طائرات الاستطلاع، اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية بإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام واسع نفذته في مدينة ومخيم جنين في شمالي الضفة الغربية.اضافة اعلان

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء، وسط مواجهات واشتباكات متواصلة مع المقاومة.

وأفاد مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة تدور حاليا في محيط مخيم جنين المحاصر من كافة الاتجاهات وتحاول اقتحامه والوصول إلى من تصفهم بالمطلوبين.

وكانت مصادر محلية أكدت تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية إضافية من قوات الاحتلال للمدينة.

وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال دهم عدة منازل في المدينة واعتقل عددا من المدنيين.

كما تنفذ قوات الاحتلال عمليات تمشيط في البلدة القديمة في جنين، وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على مداخل مخيم جنين.

وفي سياق متصل، ذكر مدير الطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة أن الاشتباكات وأنشطة القناصة تعرقل عمل الفرق الطبية بجنين.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في جنين للجزيرة إن جيش الاحتلال يقتحم باحات المستشفيات في المدينة ويفرض حصارا عليها.-(وكالات)
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